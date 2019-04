A Milanello vige lo sconforto di una squadra reduce da cinque punti in sette partite. Dal derby in avanti, la stagione del Milan è sprofondata in un buco nero che ha visto una sola vittoria (contro la Lazio, che poi si è vendicata in Coppa Italia), due pareggi (contro Udinese e Parma) e ben quattro sconfitte (con Inter, Sampdoria, Juventus e Torino). Tutto ciò che di buono si era visto fino alla fatidica stracittadina sembra essersi sgretolato sotto i colpi di Vecino e compagni e, mentre la società conferma la fiducia a Gattuso per questa volata finale, il destino del tecnico appare ormai segnato.

Le colpe vanno equamente divise

L'ex centrocampista rossonero si è preso come sempre tutta la responsabilità, ma le colpe vanno divise: pur essendo un allenatore che ha dimostrato di avere dei limiti, l'implosione dei giocatori è altrettanto evidente così come le colpe della società. La rosa del Diavolo è da quarto posto? Probabilmente no, perché Juventus, Napoli, Inter e Roma sono superiori. Il calcio non è, però, una scienza esatta, come ci ricorda puntualmente l'Atalanta di Gasperini, e allora non tutto è perduto perché anche il Diavolo ha ancora motivo di credere al quarto posto.

Calendario favorevole

Mancando, infatti, solo quattro partite diventa fondamentale il calendario: quello del Milan prevede Bologna e Frosinone in casa, Fiorentina e SPAL in trasferta. In questo rush finale contano le motivazioni e le avversarie non hanno ormai obiettivi perché Bologna e SPAL possono considerarsi salve, mentre Frosinone e Fiorentina sono rispettivamente già spacciate (i ciociari saranno quasi sicuramente in B alla penultima giornata) o imprigionate nell'anonimato (i viola di Montella). I rossoneri, malgrado tutti i loro arcinoti problemi, possono dunque portare a casa 12 punti.

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

In maiuscolo le squadre da affrontare in trasferta

Scontri diretti: Diavolo avanti con Atalanta, Roma e Lazio

Un altro fattore decisivo è quello legato agli scontri diretti con le concorrenti a un posto nell'Europa dei grandi. Se, infatti, con il Torino il bilancio tra andata e ritorno sorride ai granata, contro l'Atalanta il Diavolo è in vantaggio per l'1-3 di Bergamo (2-2 a San Siro), così come contro la Lazio (1-1 a Roma e 1-0 a Milano) e contro la Roma (2-1 al Meazza e 1-1 all'Olimpico). Insomma, il Milan, che oggi ha 56 punti come la squadra di Mazzarri, in caso di arrivo a pari punti con una delle altre tre concorrenti, potrebbe gustarsi la beffa. L'attuale settimo posto oggi fa dunque rima con depressione, ma l'errore più grave sarebbe gettare la spugna proprio adesso.

AVVERSARIA ANDATA RITORNO A PARI PUNTI PASSA Atalanta (punti 59) Milan-Atalanta 2-2 Atalanta-Milan 1-3 MILAN Roma (punti 58) Milan-Roma 2-1 Roma-Milan 1-1 MILAN Torino (punti 56) Milan-Torino 0-0 Torino-Milan 2-0 TORINO Lazio (punti 55) Lazio-Milan 1-1 Milan-Lazio 1-0 MILAN