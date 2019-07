Sembra proprio che debba essere Patrick Cutrone a lasciare il Milan per fare cassa e finanziare le altre operazioni di mercato. Infatti, con la mancata cessione di Andrè Silva al Monaco per 30 milioni, i rossoneri hanno accelerato le operazioni per il giovane bomber dell'Under 21 e avrebbero trovato l'accordo col Wolverhampton sulla base di una cifra intorno ai 18 milioni di euro più 2 di bonus. Cutrone non sarebbe molto propenso ad andare ai Wolves, inoltre ci sarebbero altri club sul ragazzo.

Ma il prezzo è giusto?

Quello che fa specie e discutere è il prezzo a cui verrebbe venduto il nazionale Under 21, sotto il suo valore secondo il sito Transfermarkt che è di 28 milioni, e certamente inferiore ad altri suoi coetanei in giro per l'Europa, da Luka Jovic a Joelinton, passando per Wesley e Brandt. Senza considerare i paragoni con altri trasferimenti in A come quello di Orsolini al Bologna (15 milioni di €), Pinamonti al Genoa (18 milioni €) Rolando Mandragora (la scorsa estate venduto all'Udinese per 20 milioni di €) e soprattutto la valutazione che fa la Juventus per privarsi di Moise Kean, attorno ai 40 milioni.

Top trasferimenti attaccanti U23 in questa sessione di mercato estiva

Giocatore Età Valutazione Transfermarkt (milioni) Da A Prezzo (milioni) Joao Felix 19 70 Benfica Atletico Madrid 126 Luka Jovic 21 60 Eintracht Francoforte Real Madrid 60 Rodrygo 18 40 Santos Real Madrid 45 Joelinton 22 35 Hoffenheim Newcastle 44 Julian Brandt 23 50 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 25 Wesley 22 20 Bruges Aston Villa 25 Andrea Pinamonti 20 10 Inter Genoa 18 Ademola Lookman 21 12 Everton RB Lipsia 18 Daniel James 21 12 Swansea Manchester United 17 Che Adams 23 7 Birmingham Southampton 16,70 Moussa Djenepo 21 12 Standard Liegi Southampton 15,70 Riccardo Orsolini 22 15 Juventus Bologna 15

Luka Jovic - Real MadridGetty Images

Gol dei calciatori nati dopo il 1997 in Europa nel 2018-19 (club e nazionale)

Giocatore Gol Squadra K. Mbappé 22 Paris St. Germain L. Jovic 17 Eintracht Francoforte Gabriel Jesus 12 Manchester City D. Lukebakio 11 Fortuna Dusseldorf O. Dembelé 10 Barcellona S. Bergwijn 10 PSV Eindhoven M. Thuram 10 Rennes S. Lammers 9 Heerenveen I. Sarr 9 Rennes M. Rashford 9 Manchester United P. Cutrone 9 Milan M. Vlap 9 Heerenveen Richarlyson 9 Everton K. Dolberg 9 Ajax

E voi cosa ne pensate...18 milioni di euro sono il prezzo giusto per Patrick Cutrone?