Il Toro saprà sfruttare l'occasione della vita nel derby?

Il Torino si gioca moltissimo all'Allianz Stadium. La Juventus, esattamente come è successo contro l'Inter, non farà sconti perché un derby è sempre un derby, ma le motivazioni della squadra di Mazzarri sono superiori: quello attuale è il miglior rendimento dei granata nell'era dei tre punti e l'ultimo pass europeo risale alla stagione 2013-2014. In panchina c'era Ventura, l'Europa era quella di seconda fascia e i punti in totale furono 57. In classifica, il Toro oggi ne ha 56 a quattro giornate dal termine e l'ambizione si chiama Champions League: sarebbe la prima volta, perché l'unica presenza risale alla Coppa dei Campioni conquistata grazie allo Scudetto di Gigi Radice. Correva l'anno 1976... In palio c'è la storia.

Juventus-Torino: diretta minuto per minuto

Video - Allegri: "Voci? È giusto che voi scriviate, ma intanto io parlerò con la società" 02:02

Inter, a Udine il successo della tranquillità con Icardi o sarà apnea fino alla fine?

Zoppicante e mai convincente fino in fondo, l'Inter di Spalletti sembra che non voglia mai fare il passo decisivo per ottenere l'obiettivo minimo stagionale: la conferma di un posto nella prossima Champions League. Dopo i pareggi interni contro Roma e Juventus, i nerazzurri vanno a Udine e affrontano una squadra affamata di punti salvezza. Scherzare col fuoco può essere pericoloso, l'Atalanta incalza a meno 3 e la Roma a meno 4. L'unico ballottaggio sarà il solito dilemma con Icardi che parte favorito su Lautaro Martinez. La cabala, però, sorride: secondo quanto riporta il sito ufficiale dei nerazzurri, l'Inter ha segnato 23 reti negli ultimi nove confronti diretti con i friulani, con una media di 2,6 a partita. Quella bianconera è la squadra contro cui l'Inter ha segnato di più dal 2014-2015 in poi e sono sette i successi nelle ultime otto gare.

Udinese-Inter: diretta minuto per minuto

Lazio-Atalanta, chi vince lo spareggio Champions?

Un antipasto gustoso della finale di Coppa Italia (che si disputerà il prossimo 15 maggio) è Lazio-Atalanta: il teatro sarà sempre l'Olimpico e la Dea intende strappare un risultato positivo per cercare di difendere il quarto posto. D'altro canto, gli uomini di Inzaghi, ottavi ma a quattro punti appena dalla quarta piazza, devono solo vincere. La Champions League potrebbe decidersi proprio qui.

Lazio-Atalanta: diretta minuto per minuto

Roma distratta da Conte o pronta allo scatto per l'Europa?

Si parla tanto, forse anche troppo, di Antonio Conte in casa Roma: i tifosi possono giustamente sperare ma proiettarsi sulla prossima stagione tra allenatore e mercato, è un rischio da evitare per i giallorossi. Il Genoa ha sei punti di margine sull'Empoli terzultimo, ma la trasferta del Ferraris nasconde parecchie insidie: uscire con i tre punti sarebbe un segnale importantissimo per la banda Ranieri.

Genoa-Roma: diretta minuto per minuto

Video - Ranieri: "In Lazio-Inter di 9 anni fa si scansarono? Così fu mentre io sono sempre stato leale" 00:51

Il Milan saprà reagire o si rassegnerà a una stagione fallimentare?

Crederci quando tutto sembra ormai perduto. La missione del Milan è questa e, nel monday night con il Bologna, l'imperativo è vincere. Il Diavolo ha gli stessi punti del Toro ma ha un vantaggio rispetto alle altre concorrenti: il calendario e gli scontri diretti. Non è un'impresa proibitiva portare a casa 12 punti e la Champions è ancora raggiungibile.

Milan-Bologna: diretta minuto per minuto