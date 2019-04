Un bollettino di guerra per i rossoneri il day after del deludente pareggio casalingo contro l'Udinese, la terza partita di fila senza vittoria. Donnarumma, uscito dopo 12 minuti del primo tempo, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra e salterà sicuramente la trasferta di Torino contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il portiere classe '99 proverà a recuperare in tempo per lo scontro diretto con la Lazio, ma non è automatico che ci riesca.

" I calciatori Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono stati sottoposti in data odierna a esami strumentali. Gianluigi Donnarumma ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica. [Il comunicato] "

Più serio il discorso che riguarda Paquetá: il talento brasiliano è uscito dal campo dopo aver riportato una forte botta alla caviglia. Gli esami strumentali hanno confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. La sua posizione verrà rivalutata con ulteriori esami durante la prossima settimana, ma la speranza è quella di recuperarlo per la gara di Coppa Italia contro la Lazio del 24 aprile a San Siro. Scongiurato quindi il pericolo di non rivedere più Paquetà per il resto della stagione.

" La risonanza magnetica effettuata su Lucas Paquetá ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana. [Il comunicato del Milan] "

Suso, Kessié e Conti: la situazione

Resterà fuori per la partita contro la Juventus anche Andrea Conti che, dopo la partita contro la Samp, ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra. La situazione è comunque in miglioramento e verrà valutata giorno per giorno. Verso la guarigione, invece, Kessié e Suso: l'ivoriano soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro, ma ha ripreso ad allenarsi, anche se con una sessione differenziata, mentre lo spagnolo ha subito una contusione al piede sinistro ma si è già allenato con la squadra.