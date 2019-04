Milan: Donnarumma salta la Juve, stagione finita per Paquetà?

Un bollettino di guerra per i rossoneri il day after del deludente pareggio casalingo contro l'Udinese, la terza partita di fila senza vittoria. Donnarumma, uscito dopo dieci minuti del primo tempo, ha patito uno stiramento ai flessori e salterà sicuramente la trasferta di Torino contro la Juventus all'Allianz Stadium. Il portiere classe 1999 proverà a recuperare in tempo per lo scontro diretto con la Lazio, ma non è automatico che ci riesca.

Più serio il discorso che riguarda Paquetá: il talento brasiliano è uscito dal campo dopo aver riportato una forte botta alla caviglia. Nel pomeriggio di mercoledì il classe 1997 si sottoporrà a esami più approfonditi ma si teme davvero un lungo stop per lui. La speranza del Milan è di poterlo riavere per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio del prossimo 24 aprile, ma gli esami ulteriori chiariranno meglio le condizioni.

Altre due grane per Gattuso: Andrea Conti, dopo aver saltato Milan-Udinese, non sarà a disposizione per Juventus-Milan, mentre Franck Kessié cercherà un recupero lampo dall'infiammazione al ginocchio. Suso è invece tornato ad allenarsi in gruppo e sarà arruolabile per la sfida alla capolista della Serie A.