Tutto fatto al Milan per il trasferimento dell'attaccante Krzysztof Piatek all'Hertha Berlino e a titolo definitivo per 27 milioni di euro. Domani, il polacco verrà ufficializzato dal club tedesco. Il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, invece, si trasferirà in prestito al PSV Eindhoven. Verrà sostituito da Matias Viña, uruguaiano classe 1997 del Nacional Montevideo, oppure da Antonee Robinson, coetaneo del Wigan Athletic, statunitense con cittadinanza inglese. Lo riporta Sky Sport.

