Milan e i giovani talenti: in arrivo l'ala destra Saelemaekers e il terzino sinistro Robinson

Arrivano conferme incrociate per Alexis Saelemaekers, l'esterno destro offensivo (ma che può ricoprire anche ruoli difensivi) classe '99 dell'Anderlecht, che al Milan occuperà il posto di Suso, volato a Siviglia. Affare praticamente concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro. Per Saelemaekers, nell'attuale Jupiler League, 16 presenze e 2 reti.

Alexis Saelemaekers, Anderlecht 2019-2020 (Imago)Imago

Saelemaekers e Robinson: quei giovani di talento per aprire un nuovo ciclo

Forcing finale del Milan per il terzino sinistro statunitense (ma con passaporto inglese) Antonee Robinson, classe 1997, del Wigan Athletic. La richiesta del club della Greater Manchester, attualmente in Championship, è di 12 milioni. L'offerta del Milan è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Antonee Robinson, Wigan Athletic 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

Sulla sinistra, in giornata, era sfumata la pista Viña

Un giocatore inseguito da mezza Premier League ma che il trio Maldini-Boban-Massara non vuole proprio mollare, specie dopo il flop della trattativa per sostituire il partente Ricardo Rodriguez (prestito al PSV Eindhoven). quella ossia legata a Matias Viña, uruguaiano del Nacional Montevideo (coetaneo di Robinson). Il presidente del club sudamericano ha rifiutato l'offerta del club rossonero (prestito oneroso da 1,5 milioni con 6,5 di diritto di riscatto), inferiore a quella della concorrenza, i brasiliani del Palmeiras. Esclusa la pista di un possibile ritorno di Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino, si è virati su Robinson.

2019, Matias Viña, Nacional Montevideo (Getty Images)Getty Images