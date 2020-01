Milan e il mercato delle cessioni: per Ricardo Rodriguez c'è il PSV, Biglia offerto al Celta

Milan, per cambiare pelle, occorre attivarsi anche sul fronte cessioni. Dopo la partenza di Fabio Borini, destinazione Hellas Verona, la compagine rossonera sta valutando le offerte per Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia.

Rodriguez, accelerata Psv

Per il terzino svizzero, si è registrata una forte accelerata da parte del Psv Eindhoven. In giornata, il giocatore - insieme ai suoi agenti - si è incontrato a Casa Milan coi dirigenti rossoneri per valutare l'opzione relativa al club olandese. Boban, Maldini e Massara vorrebbero cedere il laterale a titolo definitivo ma, in questo senso, hanno anche aperto al Psv per l'ipotesi di prestito con diritto di riscatto.

Biglia proposto in Premier e nella Liga spagnola

Ieri anche Suso e poi Biglia hanno fatto visita a Zavonimir Boban. Le prime piste calde sono però per il centrocampista argentino, che la società rossonera ha offerto, nell'ordine, al Watford, al Norwich City - ultimissimo in Premier League e impegnato in una disperata lotta per non retrocedere subito in Championship - e, nella Liga spagnola, al Celta Vigo.