Milan e Inter progettano il nuovo San Siro ma il sindaco Sala frena: "Resisterà fino ai Giochi 2026"

Milan e Inter lavorano spedite al nuovo stadio che sorgerà di fianco all'attuale San Siro ma il percorso non sarà certamente libero di ostacoli. Infatti, dopo il primo incontro avvenuto ieri in comune a Milano alla presenza di Paolo Scaroni e l'ad Ivan Gazidis lato Milan, dell'ad dell'Inter Antonello e del sindaco Beppe Sala col dg Christian Malangone, sono emersi alcuni punti su cui ci sarà da lavorare. Il principale è che i due club vorrebbero fare in fretta con la costruzione del nuovo impianto, averlo pronto per il 2024 o al massimo per il 2025, con la conseguente demolizione dell'attuale struttura, ma il sindaco è stato chiaro: San Siro resterà su fino ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e ospiterà la cerimonia di apertura.

" Prima di esprimere qualsiasi giudizio, di guardare la coerenza del progetto con le nostre regole prima di tutto. Mi impegno a non tirarla troppo in lungo, ma ho ribadito anche la mia volontà di mantenere San Siro vivo fino alle Olimpiadi "

Il sindaco Beppe Sala ha poi spiegato le attuali divergenze:

" Le due squadre mi hanno spiegato i motivi per cui ritengono che il nuovo stadio sia la soluzione ottimale, invece della ristrutturazione di San Siro che sarebbe la soluzione migliore per il Comune di Milano. Il rischio per loro è quello di gestire l’attività sportiva per un periodo lungo in uno stadio in cui ci sono dei lavori, ci sono esempi di città dove ciò avviene, altri team hanno scelto una via diversa ricordo che loro proporranno non tanto e solo un nuovo stadio, ma in sostanza un lavoro anche sulle aree intorno a San Siro "

Beppe Sala, LaPresseLaPresse

Progetto e tempistiche

Nell'incontro di ieri, definito dalle parti "molto cordiale", Milan e Inter hanno fatto sapere che la prossima settimana, tra martedì e mercoledì, invieranno in comune un masterplan prodotto da diversi esperti, un file con un progetto non solo dell'impianto che verrà costruito nell'area del parcheggio dell'attuale stadio, con un costo di circa 700 milioni, ma anche dell'area limitrofa per la quale investiranno quasi il doppio della cifra. In questa fase non ci sarà un rendering e non verrà svelato il design ma solo i numeri delle volumetrie e gli spazi commerciali del cosiddetto «quarto anello», già sdoganato dal consiglio comunale.

Una volta consegnato il masterplan, la Conferenza dei servizi stabilirà entro 90 giorni se il progetto è di interesse pubblico. Per le autorizzazioni servirà tutto il 2020, Milan e Inter vorrebbero posare la prima pietra nel 2021 e inaugurare lo stadio da 60-65 mila posti nel 2024 o al più tardi nel 2025. L'impianto sarà in parte costruito sotto il livello stradale per ridurre l'impatto visivo, con ingressi separati per le squadre, skybox e spazi per l'intrattenimento «sponsorizzate». Scaroni e Antonello hanno già anticipato che una piccola parte del Meazza potrebbe sopravvivere, un contentino per i tifosi e i comitati anti demolizione, ma anche per la giunta che non vuole presentarsi alle prossime elezioni con l'accusa di aver «svenduto» la Scala del calcio.