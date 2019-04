Nella vacuità di un campionato deciso ormai da tempo, o forse nemmeno iniziato, la lotta alla Champions League è ciò che davvero riesce a tenere incollati gli spettatori in questo finale di stagione. Se fino a un paio di settimane fa il Milan di Gennaro Gattuso sembrava lanciato verso l’Europa più prestigiosa, conquistata con i meriti sul campo di una squadra capace di buttare sempre il cuore oltre l’ostacolo, la scoppola del derby ha certamente lasciato delle scorie non ancora smaltite.

L'involuzione

L’involuzione rossonera dal ko subito con l’Inter, si è fatta evidente non tanto dal punto di vista del gioco quanto piuttosto dall’aspetto mentale. E questa è certamente una sorpresa. Se infatti è vero che il Milan di Gattuso non ha mai brillato particolarmente dal punto di vista dell’estetica espressa, i rossoneri avevano certamente impressionato per la capacità di sopperire alle lunghe sfortune incrociate nel corso di questa stagione con un approccio da definire senza ombra di dubbio come quello di una ‘Squadra’. Un meccanismo questo, nel calcio contemporaneo, generalmente di più difficile costruzione quasi rispetto al gioco stesso.

Una ragione che aveva lasciato pareri positivi su Gattuso proprio per questo motivo. Il suo Milan infatti era una creatura dall’identità concreta e dalla costante presenza della voglia di battagliare; una squadra in grado di sopperire alle lacune tecniche con una dose di intensità, cuore, capacità di gettarsi oltre l’ostacolo, che ne aveva fatto le recenti fortune.

Gennaro Gattuso, pensieroso, a bordo campo durante l'ultimo Milan-Udinese di Serie A 2018/19Getty Images

La mini-crisi

Tutto ciò appare incredibilmente essere scomparso nelle ultime uscite. Il pareggio in casa con l’Udinese, ancor più del ko a Genova contro la Sampdoria, ha messo in mostra invece un lato del Milan certamente involuto. Se sul piano del gioco infatti non si sono viste enormi trasformazioni rispetto al passato - i rossoneri non giocano un calcio da far strabuzzare gli occhi, ma legato fortemente alla componente fisica; al calare dell’impatto fisico della squadra, hanno improvvisamente faticato ad arrivare anche i risultati. Una nota questa, che i più attenti, avevano già sottolineato fin dai primi momenti di questa stagione.

Gattuso, Calhanoglu - Milan-Napoli - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

La recente, anzi, recentissima, involuzione del Milan, sorprende però in quanto figlia di un’improvvisa carenza, o meglio, scomparsa, dell’identità che fino a quel momento aveva lanciato i rossoneri al quarto posto della classifica. Tra Sampdoria e Udinese il Milan ha messo in scena tanti aspetti negativi nel rendimento dei singoli e nell’approccio alla partita. Dalle papere di Donnarumma alle involuzioni totali ed evidenti di giocatori come Suso e Çalhanoğlu, dalle disattenzioni di una difesa che sembrava il reparto blindato e la forza di questa squadra a una più generale sindrome da ultima curva che pare aver colpito in massa lo spogliatoio. Non a caso infatti Rino Gattuso ha parlato di “paure”. Paure che il Milan però non può permettersi.

Le altre

Dietro infatti hanno iniziato a correre. Si è rifatta sotto la Lazio di Inzaghi, capace finalmente di vincere uno scontro diretto. Non ha mai mollato la presa la Dea di Gasperini, che dopo le sconfitte con Milan e Torino, oltre che il pareggio casalingo con il Chievo, sembrava fuori dai giochi; ma che è stata in grado di approfittare delle sfortune altrui per rifarsi sotto. E poi ancora la Roma, in evidentissima difficoltà, ma pur sempre lì. Oltre i cugini dell’Inter naturalmente, in questo momento davanti a tutti ma certamente ancora invischiati in questa battaglia, anche a causa dei guai di una vicenda interna diventata la telenovela preferita della nazione.

Luciano Spalletti e Mauro Icardi, in campo, prima dello scoppio del caso che ha messo fuori l'argentinoGetty Images

Finale blando, ma occhio all'andata...

E così, se fino a poco tempo fa il Milan pareva la squadra più sana del gruppo, questo finale di campionato impone grandissima attenzione per i rossoneri. Per evitare di rendere vano il lavoro svolto durante tutto il corso della stagione, il Milan dovrà provare a trovare la reazione decisiva proprio nelle prossime due uscite. Juventus e Lazio sono infatti i due stimoli da cui ripartire; gli ultimi due grandi ostacoli prima di un finale di stagione che tra Parma, Torino, Bologna, Fiorentina, Frosinone e Spal lascia ai rossoneri una volata tutto fuorché impossibile (nonostante all’andata siano arrivate comunque solo 2 vittorie in questo lotto di 6 partite; 3 pareggi e una sconfitta gli altri risultati).

Certo, a patto che spariscano le paure e ritorni sereno; a patto che il Milan, insomma, sappia ritrovare quello spirito che era stato la sua fortuna fino proprio a pochi giorni fa. E che insieme all’intensità fisica deve ritrovare per non rendere vano il mezzo miracolo fatto fin qui.