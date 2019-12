Milan, è scontro totale tra Elliott e la dirigenza: Singer infuriato con Boban, Maldini all'addio?

Il giorno dopo la manita di Bergamo, in casa Milan finiscono tutti sotto accusa. A partire dalla dirigenza. Riavvolgiamo il nastro e proviamo a ricostruire gli eventi al triplice fischio del Gewiss Stadium.

Nella pancia del nuovo stadio di proprietà di Percassi, dopo la consueta intervista post partita di Pioli ("Dobbiamo lavorare meglio tutti, io per primo") si presenta davanti alle telecamere lo Chief Football Officer dei rossoneri, Zvonimir Boban. Queste le sue parole:

" Non pensiamo che in un anno o sei mesi si possa rifare il Milan di Berlusconi, ma i miglioramenti ci devono essere. C'erano stati negli ultimi due mesi e la sconfitta di oggi è una brutta batosta. Mercato? Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare. "

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Elliott. Le alte sfere del fondo americano non avrebbe preso bene le parole del croato, ricordando come nel 2019 siano stati spesi 160 milioni di euro, senza però ottenere dei risultati sportivi all'altezza. Al momento il Diavolo è all'undicesimo posto in classifica con la metà dei punti dell'Inter dopo 17 giornate: non era mai successo nell'era dei 3 punti.

Secondo il Corriere della Sera, la proprietà avrebbe anche identificato in Maldini uno dei maggiori responsabili dell'avvio shock. Il direttore tecnico è stato l'unico a non metterci la faccia a Bergamo (a Massara è stata affidata l'intervista pre partita, "Il mercato? Studieremo una strategia e ci faremo trovare pronti"). Alcuni in presidenza vorrebbero addirittura le dimissioni dell'ex capitano. L'a.d. Gazidis, che come vertice massimo dovrebbe far sì che tutto funzioni, non è esente da responsabilità. La situazione è in divenire e altamente esplosiva. E il periodo natalizio non aiuta.