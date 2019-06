Milan e Uefa, prove di accordo: i rossoneri verso la rinuncia all'Europa League

La rinuncia a disputare l'Europa League nella stagione 2019-20 in cambio di una maggiore flessibilità in merito al raggiungimento del pareggio di bilancio. Sarebbe questo, in estrema sintesi, il contenuto dell'accordo tra il Milan e l'Uefa in merito all'intricata vicenda riguardante il Fair Play Finanziario. A rivelarlo è il Corriere della Sera.

Il Milan vuole evitare sanzioni a catena

Attualmente la questione sta vivendo una fase di stallo. Il Tas, infatti, non tratterà l'appello presentato dai rossoneri contro le sanzioni relative al trienno 2014-2017 prima del 14 agosto. Ed è proprio per questo motivo che l'Uefa ha deciso di sospendere l'altro giudizio sul club rossonero, ovvero quello relativo al triennio 2015-2018. Il Milan, quindi, rischia una doppia sanzione e - per motivi facilmente intuibili - preferirebbe arrivare a una sorta di soluzione unica. Il compromesso sarebbe gradito sia al Milan, che avrebbe più tempo per centrare l'obiettivo del pareggio di bilancio, sia l'Uefa che si troverebbe un caso spinoso in meno da gestire.

In cosa deve sperare il Torino

L'esito della trattativa tra il Milan e l'Uefa ha uno spettatore molto interessato: il Torino. Qualora infatti i rossoneri venisssero tecnicamente squalificati, i granata potrebbero prendere il loro posto in Europa League partendo dai preliminari (con la Roma nel girone). Se invece il forfait del Milan venisse catalogato come una rinuncia volontaria, non ci sarebbe spazio per nessun'altra squadra italiana.