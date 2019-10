Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. In mattinata il tecnico abruzzese è stato sollevato dal suo incarico dopo appena tre mesi alla guida del Diavolo. Ora si attende la scelta del sostituto da parte di Maldini e Boban, la svolta decisiva dovrebbe arrivare in giornata. Stefano Pioli è in pole, dopo che le trattative tra Luciano Spalletti e l'Inter si sono arenate nella giornata di ieri. Sul tavolo ci sarebbe un biennale a 1,5 milioni di euro all'anno. A riferirlo è Sky Sport.

Tifosi milanisti divisi

In attesa dell'ufficialità dell'ex allenatore di Fiorentina e Inter, su Twitter impazza già l'hashtag #PioliOut, primo in tendenza. Una parte dei tifosi rossoneri mette in dubbio la caratura del profilo del 53enne parmense che, nonostante il terzo posto con la Lazio nel 2014/15, non rappresenterebbe un elemento di discontinuità con Giampaolo.

