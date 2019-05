Milan, Gattuso: "Crediamo ancora alla Champions, ci siamo fatti un po' la bocca"

" Abbiamo avuto fino a 25 giorni fa la zona Champions. C'è un po' di rammarico, ma se vediamo le difficoltà che abbiamo avuto ci siamo fatti un po' la bocca. Dobbiamo ancora crederci "

Il tecnico del Milan Rino Gattuso crede ancora al quarto posto dopo il successo ottenuto in casa della Fiorentina. "Ha giocatori di qualità, nel primo tempo ci ha aiutato l'ambiente, nella ripresa abbiamo rischiato di pareggiare. Testa al Frosinone, ce la possiamo ancora giocare - ha aggiunto ai microfoni di Dazn - Bakayoko titolare? Quando parlo dico la verità quando dico che non porto rancore. Io porto rancore solo a chi non rispetta il gruppo, mi arrabbio quando non c'è rispetto tra i compagni. Sono contento della sua prestazione, abbiamo sbagliato entrambi, la priorità va alla squadra".

L'allenatore rossonero ha poi elogiato il carattere della sua squadra. "Non mi ha mai tradito, altrimenti avrei fatto un passo indietro. Ma sapevo che non era così, quello che abbiamo fatto non è da buttare, è tanta roba". Gattuso non è preoccupato in merito alle difficoltà in zona gol di Piatek nelle ultime giornate. "In questo momento penso alla squadra, non se segna Piatek - ha ammesso - Lui deve aiutare la squadra. Si sta muovendo bene, non poteva continuare a quei ritmi".