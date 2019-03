"Nel primo tempo abbiamo pagato l'episodio del gol e tecnicamente abbiamo sempre toccato la palla un tocco in piu e davamo il tempo a loro per mettersi bene. La squadra ha fatto di tutto per pareggiare". Così Rino Gattuso intervenuto ai microfoni di DAZN commenta la sconfitta del Milan contro la Sampdoria. "Mancano nove partite e tanti punti. Un cambio di modulo? Vediamo dobbiamo avere tempo per lavorarci", ha aggiunto. Sul pasticcio di Donnarumma in avvio di partita, Gattuso ai microfoni di Radio Rai ha detto:

" L'errore fa parte del gioco soprattutto quando vai alla ricerca di questo tipo di gioco "

Infine sulle scelte arbitrali, Gattuso ha concluso:

" Credo sempre alla buona fede dell' arbitro, nessuna polemica "

Futuro? Bilanci a fine stagione

" Non mi aspettavo una relazione simile dei media dopo le mie parole. Siamo professionisti, ora si gioca e poi a stagione finita si fa un bilancio. Mi sembra una cosa normale. Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo analizzare quello che è successo. Penso che il Derby abbia lasciato qualcosa e abbiamo pagato un episodio sfortunato (@SkySport) "