Milan, in arrivo Leo Duarte dal Flamengo per 11 milioni di euro

Sembra finita la caccia del Milan al centrale difensivo, il rinforzo per la linea arretrata fondamentale per dare respiro ai titolari e atteso dall'inizio dell'estate. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno trovato l'accordo definitivo con il Flamengo per l'acquisto di Leo Duarte, stopper brasiliano classe '96, cresciuto nel piccolo Desportivo Brasil ma esploso con la maglia della squadra carioca, con la quale ha vinto ben due campionati nel 2017 e nel 2019.

Il feeling tra le due società, dopo l'operazione Lucas Paquetà dello scorso inverno, ha favorito l'operazione. Come scrive Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, sono già noti anche i dettagli dell'affare che porterà il giocatore a indossare la maglia rossonera.

Video - Da nuovo Zidane a promessa mancata al Milan: dove è finito Yoann Gourcuff? 01:12

Il Milan pagherà, infatti, 11 milioni di euro più bonus variabili per il cartellino di Duarte, atteso in città per visite mediche e firma sul contratto: è pronto un quinquennale da circa 1,2 milioni di euro a stagione. In questo modo, il Diavolo completa il reparto arretrato, quantomeno alla voce centrali, con un rinforzo necessario alle spalle del tandem titolare Musacchio-Romagnoli e in attesa del rientro di Caldara.