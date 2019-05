Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, da giovedì 2 maggio alle 16 il Milan sarà in ritiro puntivo. La decisione sarebbe stata presa dal tecnico Gennaro Gattuso dopo un preciso episodio scatenante.

Tiemoué Bakayoko si sarebbe infatti presentato all'allenamento con un'ora di ritardo (partecipando quindi a scampoli di lavoro insieme al gruppo), scatenando la furia dell'allenatore. Ci sarebbe stato un confronto e anche la dirigenza, nella persona di Leonardo presente all'allenamento, avrebbe provato a capire le ragioni di questa decisione drastica, ma a quanto parte Rino sarebbe stato irremovibile, nonostante le reiterate richieste dei giocatori di ripensarci.

Per Bakayoko sarebbe anche prevista una multa a causa del suo comportamento improprio.

Il ritiro si èprotrarrà fino alla sfida col Bologna e la sensazione diffusa sui social network, in base alle immediate reazioni, è che il tecnico abbia voluto riprendere saldamente in mano le redini del gruppo a fronte di un atteggiamento ormai rassegnato, quasi da "remi in barca" della squadra.

Inoltre non è la prima volta che Bakayoko si fa riprendere da mister Gattuso: già in occasione della sfida con la Lazio e dello spiacevole episodio della maglia di Acerbi in cui era coinvolto anche Kessié, Gattuso aveva redarguito pubblicamente i due giocatori, dicendo che in quel caso era opportuno chiedere scusa.