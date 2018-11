Milan-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, C.Zapata, A.Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Samu Castillejo, Higuain. All. Gennaro Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukić. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni, sezione di Bergamo

Milan-Juventus in tv, solo su Sky

Milan-Juventus sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 1 (canale 201).

Milan-Juventus in streaming

Milan-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati di Sky per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vincerà tra Milan e Juventus?

Secondo i bookmaker, la Juventus avrà vita facile a San Siro...

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA MILAN 4.75 - PAREGGIO 3.75 - VITTORIA JUVENTUS 1.75

Data, orario e luogo: Domenica 11 Novembre 2018 alle ore 20:30, stadio San Siro Milano