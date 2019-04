1) Juventus, è il giorno della festa Scudetto?

Sì, direi che ci sono tutte le carte in regola. In vista della partita di martedì contro l’Ajax, Allegri prevede Grande turnover. Questo però non dovrebbe impedire alla Juventus di portarsi via il singolo punticino. I bianconeri chiuderanno una stagione di campionato semplicemente incredibile. La Juventus ha infatti chiuso i giochi scudetto ancor prima che inizino i playoff NBA. In Italia non si era mai visto nulla di simile. Veramente complicato pensare che la SPAL possa opporsi a un piano già scritto.

SPAL-Juventus: diretta minuto per minuto

Video - Allegri: "Ci è mancata un po' di malizia per far ammonire qualcuno in più dell'Ajax" 00:31

2) Milan-Lazio, chi perde è fuori dalla Champions?

Assolutamente no. Quella per andare in Europa sarà una lotta che coinvolgerà tutte le squadre in questo momento in battaglia fino all’ultima giornata. Non fanno eccezione Milan e Lazio, che si scontrano in un momento davvero delicato. Il Milan deve ripartire dal primo tempo visto allo stadium contro la Juventus, la Lazio cancellare i due passi falsi clamorosi visti con SPAL e Sassuolo e che avevano reso vana l’impresa di San Siro contro l’Inter. Se qualcuna delle due dovesse fare tre punti, sarebbe certamente un bel boost. Ma considerando ancora tutti i soggetti in corsa, alla fine Milan Lazio non è così decisiva come si possa pensare.

Milan-Lazio: diretta minuto per minuto

La faccia interdetta di Piatek, Lazio-Milan, Coppa Italia, LaPresseLaPresse

3) Quanto rischia l’Inter a Frosinone?

È una trasferta assai delicata. Il Frosinone ha iniziato fare punti e a trovare grande fiducia nei propri mezzi. L’Inter è chiaramente favorita, ma questa è la classica trasferta a cui prestare grande, grandissima attenzione. Non dovesse così essere infatti l’Inter rischierebbe grosso, specie di fronte una squadra che ormai, senza più nulla da perdere, ha palesemente deciso di giocarsele tutte alla morte. Spalletti ha avuto però tutta la settimana per prepararla e alla fine, chiaramente, tutto è nelle mani dell’Inter.

Frosinone-Inter: diretta minuto per minuto

Luciano Spalletti, Inter-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

4) Lotta salvezza: ha più chance il Bologna a Firenze oppure l’Empoli a Bergamo?

Sono due partite molto toste, entrambe. Da una parte il Bologna va al Franchi e troverà lo spirito combattivo di una squadra che vuole mostrare orgoglio e fare bella figura di fronte al nuovo allenatore, Vincenzo Montella. Dall’altra l’Empoli, che certamente in forma, va a Bergamo contro una Dea che vede concrete le chance di Champions. Il Bologna ha fatto quattro vittorie nelle ultime cinque, l’Empoli invece due nelle ultime quattro. Tra le due probabilmente meglio prendere i felsinei, anche perché penso che l’obiettivo dell’Empoli sia tutto nelle partite dopo l’Atalanta quando arriveranno le dirette concorrenti SPAL e Bologna.

Fiorentina-Bologna: diretta minuto per minuto

Atalanta-Empoli: diretta minuto per minuto

Un abbraccio fra Vincenzo Montella e Stefano Pioli, Getty ImagesGetty Images

5) Chi vince il derby della Lanterna?

Banalità, ma un derby è sempre impossibile da pronosticare. Sulla carta la Sampdoria ci arriva meglio, ma a guardare la classifica poi è il Genoa in realtà ad avere più bisogno di punti. La traduzione tipica di questo concetto su un campo da calcio è il pareggio, ma il pronostico alla fine è davvero aperto qualsiasi risultato. La Sampdoria ha probabilmente perso il treno Europa nell’ultima giornata, mentre il Genoa si ritrova dietro a soli quattro punti un gruppetto che non si aspettava più di vedere. Il Grifo potrebbe avere più stimoli. Se questo significa qualcosa…

Sampdoria-Genoa: diretta minuto per minuto

Quagliarella - Genoa-Sampdoria - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Le altre sfide della 32a giornata

Roma-Udinese: diretta minuto per minuto

Torino-Cagliari: diretta minuto per minuto

Sassuolo-Parma: diretta minuto per minuto

Chievo Verona-Napoli: diretta minuto per minuto