Milan-Lazio in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso Squalificati

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Milan-Lazio: dove vederla in tv

Milan-Lazio sarà trasmessa solo sulla nuova piattaforma DAZN. E' comunque possibile vedere la partita in televisione se si possiede una smart tv, scaricando l'applicazione, avendo già un abbonamento a Sky Q o a Mediaset Premium.

Milan-Lazio in Live-Streaming

Milan-Lazio sarà disponibile in Live-Streaming, in esclusiva, sul sito internet DAZN, il servizio streaming per la visione su pc, smartphone, tablet e Xbox fino ad un massimo di 6 dispositivi.

Ultimi 5 risultati del Milan

- Chievo-Milan 1-2 (41' Hetemaj; 31' Biglia, 57' Piatek)

- Milan-Inter 2-3 (57' Bakayoko, 71' Musacchio; 3' Vecino, 51' De Vrij, 67' rig. Martinez)

- Sampdoria-Milan 1-0 (1' Defrel)

- Milan-Udinese 1-1 (44' Piatek, 64' Lasagna)

- Juventus-Milan 2-1 (60' rig. Dybala, 84' Kean; 39' Piatek)

Ultimi 5 risultati della Lazio

- Lazio-Roma 3-0 (12' Caicedo, 73' Immobile, 89' Cataldi)

- Fiorentina-Lazio1-1 (23' Immobile, 61' Muriel)

- Lazio-Parma 4-1 (22' Marusic, 26' Luis Alberto, 38' Luis Alberto, 44' Lulic, 77' Sprocati)

- SPAL-Lazio 1-0 (89' rig. Petagna)

- Lazio-Sassuolo 2-2 (53' rig. Immobile, 95' Lulic; 57' Rogerio, 89' Berardi)

Milan-Lazio: informazioni

Data, orario e luogo: sabato 13 aprile 2019, ore 20:30, San Siro, Milano