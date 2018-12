Milan, Leonardo: "Gattuso rimane, Higuain anche se ne ha voglia. Sarà un mercato di opportunità"

A rendere ancora più delicata la sfida di San Siro contro la Spal che chiuderà il 2018 del Milan arrivano le dichiarazioni di Leonardo e Paolo Maldini che, a margine della conferenza stampa di Gennaro Gattuso, hanno fatto il punto sul momento in casa rossonera. Un momento non particolarmente felice, sia dentro che fuori dal campo. I due, che secondo quanto riferito da Sky hanno dato vita a una sorta di conferenza stampa non prevista parlando a braccetto, hanno toccato diversi temi: dalla posizione di Gattuso, al futuro di Higuain e al mercato di gennaio.

Su Gattuso

" Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore, ma è chiaro che serve una scossa già a partire dalla partita contro la Spal. Arriviamo da anni bui e questo non può non intaccare il momento attuale. Stiamo cercando di far riparire la macchina, si deve andare avanti: la proprietà sa che stiamo vivendo questa situazione, dobbiamo rimanere compatti "

Il futuro di Higuain e Bakayoko

" Con loro siamo stati chiarissimi: eserciteremo il riscatto solo se sarà centrata la qualificazione in Champions. Per quanto riguarda Higuain, in particolare, non abbiamo mai parlato con il Chelsea e né da lui né dal suo entourage non ci è stata comunicata la volontà di lasciare il Milan. Qui comunque rimane solo chi ha voglia di rimanere nel progetto "

Il caso Paquetà e il mercato

" Paquetà l'abbiamo comprato a ottobre e pochi giorni dopo la Uefa ci ha mandato una lettera per diffidarci. Questo fa capire che il nostro sarà un mercato di opportunità: dobbiamo prendere decisioni e fare delle scelte. Non possiamo pensare che compreremo questo e quello. Non sarà così per una serie di motivi, anche per il Fair Play Finanziario. "