Milan: lesione al bicipite femorale per Donnarumma

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, uscito ieri per infortunio nel corso del match con la Spal nell'ultima giornata di campionato, si è sottoposto in giornata "a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra".

Lo comunica la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. Difficile ipotizzare a questo punto che 'Gigio' possa rispondere alla convocazione della Nazionale per le gare con Grecia e Bosnia valide per la qualificazione a Euro 2020.