Nello stesso giorno in cui la Juventus presenta Matthijs de Ligt, il Milan risponde, quasi in sordina, con la prima conferenza stampa dei primi due volti nuovi in vista della prossima stagione: Rade Krunic e Theo Hernandez, acquistati rispettivamente da Empoli e Real Madrid. Conferenza alla quale hanno presenziato anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il nuovo direttore sportivo Frederic Massara, interpellati dai giornalisti presenti sulle mosse di mercato, presenti e future, del club.

Maldini: "Modric perfetto, ma mai trattato"

" C'è molta fretta, pare che il Milan sia indietro, ma il mercato finisce il 2 settembre. Stiamo migliorando per consegnare al mister la miglior rosa possibile. Modric? Non lo abbiamo mai trattato. Noi stiamo cercando giovani forti e profili d'esperienza che possano consentire loro di crescere. Modric sarebbe perfetto, però non lo abbiamo mai trattato. Stiamo seguendo tanti giocatori forti, con caratteristiche diverse, però non dobbiamo avere fretta. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. L'idea di mercato del Milan è sempre quella di migliorare la squadra. 4 centrocampisti sono usciti, per cui dovremo intervenire lì "

Modric col Real MadridGetty Images

Massara: "Inseriremo in rosa solo giocatori funzionali"

" Al Milan vengono accostati parecchi profili che stiamo valutando. La nostra idea è quella di inserire unicamente giocatori funzionali a una squadra già forte. Il mercato è lungo e presenta anche opportunità, sia in entrata che in uscita. Non vi preoccupate, sappiamo di cosa abbiamo bisogno. La squadra è già competitiva. Faremo acquisti mirati e ci faremo trovar pronti per cogliere ogni opportunità, in modo da rinforzare la rosa in maniera funzionale "