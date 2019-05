La figura di Paolo Maldini è centrale nel presente nel futuro del nuovo Milan. Dopo un anno al fianco di Leonardo, l'amministratore delegato Ivan Gazidis vorrebbe che si occupasse dell'area tecnica, un ruolo importante e fondamentale nelle decisioni di campo, in primis del nuovo allenatore. Entro il fine settimana, massimo l'inizio della prossima, Maldini darà una risposta al club rossonero ma intanto lascia trasparire alcune volontà in un'intervista a "Rolling Stone".

" Diciamo che stare in ufficio non è mai stato l’obiettivo della mia vita. Tornare a Milanello e partecipare alla vita della squadra, invece, è stato molto bello "

Parole abbastanza chiare quelle dell'ex capitano che fa capire apertamente la voglia di stare a stretto contatto con la squadra e vivere ogni giorno nei pressi del campo. Concluso il primo anno da dirigente, commenta: "Ho trovato questa esperienza molto impegnativa. Decisamente di più rispetto alla carriera da atleta. Quando giocavo, finiti gli allenamenti avevo tempo per stare con la mia famiglia. Il dirigente, invece, non stacca mai con la testa. E il telefono suona in ogni momento. Per chi è "nato calciatore", come me, la vita da dirigente è molto più stressante. Anche perché questo è un lavoro di rapporti, che di per sé comportano una certa fatica, mentre prima dovevo solo pensare a giocare a calcio".

Riguardo le aspettative dei tifosi, Maldini aggiunge: "Io credo che quello che uno ha fatto sul campo rimanga sempre, soprattutto in un posto in cui vige un forte senso di appartenenza come il Milan. E questo mi ha aiutato. Però il tifoso si aspetta sempre di tornare ai fasti di un tempo, è esigente per definizione. E poi non è che un buon calciatore sia automaticamente un buon dirigente".

La chiosa è dedicata al rientro nel "giro" dopo 9 anni lontano dal calcio: "Perchè ho ricominciato? Forse perché erano passati nove anni, parecchi no?! Cos'ho fatto? Qualcosa ho fatto (ride), anche se sono un tipo riservato. Solo che di questi tempi sembra che se non comunichi una cosa, non l’hai fatta. Mi sono interessato a tante cose, ho dedicato del tempo ai miei figli in un momento fondamentale della loro crescita, sono stato all’estero, ho viaggiato. Anche da calciatore la vita per me non è mai stata solo calcio, e questo sicuramente mi ha aiutato al momento in cui ho detto basta. Quello non è mai un passaggio semplice per un atleta, visto che ti trovi all’improvviso a dover gestire da te un’esistenza che era sempre stata gestita da altri".