Milan, maledizione Stadium: in campionato e Coppa solo delusioni con la Juventus

" È strano che l’ultima vittoria del Milan a Torino sia stata grazie ad un mio gol, la famosa ciofeca "

Parole e musica di Gennaro Gattuso ai tempi in cui ricopriva l'incarico di allenatore-giocatore a Sion per commentare quel suo sinistro "masticato" con cui trafisse Gigi Buffon. L'ultima vittoria del Milan in casa bianconera è datata 5 marzo 2011, quando ancora la Juventus giocava allo Stadio Olimpico, l'attuale allenatore del Milan vestiva la fascia di capitano e sulla panchina rossonera sedeva un certo Massimiliano Allegri. Allo Juventus (o Allianz, che dir si voglia) Stadium, mai una gioia per il Diavolo dunque. Dopo tante batoste il Milan cercherà disperatamente nella tana dei sette volte campioni d'Italia in serie di fare risultato per rilanciarsi in ottica Champions League dopo il misero ruolino di marcia di un punticino raccolto nelle ultime tre partite di campionato.

STAGIONI PARTITE COMPETIZIONE 2011-12 Juventus-Milan 2-0 SERIE A 2011-12 Juventus-Milan 2-2 dts (Coppa Italia) COPPA ITALIA 2012-13 Juventus-Milan 2-1 dts (Coppa Italia) COPPA ITALIA 2012-13 Juventus-Milan 1-0 SERIE A 2013-14 Juventus-Milan 3-2 SERIE A 2014-15 Juventus-Milan 3-1 SERIE A 2015-16 Juventus-Milan 1-0 SERIE A 2016-17 Juventus-Milan 2-1 COPPA ITALIA 2016-17 Juventus-Milan 2-1 SERIE A 2017-18 Juventus-Milan 3-1 SERIE A

Dalla doppietta di Marchisio in poi solo dolori

La stagione 2011/2012 è contrassegnata dalla serrata lotta scudetto tra il Milan di Allegri e la Juventus di Antonio Conte, ma almeno sulla carta l'organico rossonero è nettamente più qualitativo di quello bianconero: tale gap non si nota per nulla la sera del 2 ottobre 2011, quando una Juventus assatanata mette da subito alle corde il Milan archiviando la pratica grazie alla doppietta del Principino Claudio Marchisio. Sono anni di battaglie all'ultimo sangue, ma in Coppa Italia quella stessa stagione e la successiva sono sempre i bianconeri a spuntarla col minimo scarto. Col passare degli anni i rapporti di forza si ribaltano completamente e il Milan sovente si presenta allo Stadium nelle vesti di vittima sacrificale. L'ultima volta il grande ex Bonucci spaventò gli ex tifosi bianconeri, ma al triplice fischio fu vittoria Juve per 3-1 e buonanotte ai suonatori.

Video - Weah, Boban, l'impresa del Milan con la Juventus a Torino e la storica rimonta del '99 00:51

Asse di mercato Milan-Juve, missione fallita

Per ridurre tale gap con i bianconeri il Milan ha provato a fare la voce grossa sul mercato: nell'estate 2017 strappando Leonardo Bonucci alla Juventus, quella successiva assicurandosi Higuain e Caldara previa "restituzione" di Bonucci. Gli esperimenti non hanno funzionato e se possibile la forbice si è persino allargata con il Milan attualmente a vivacchiare a 29 punti di distanza dalla corazzata bianconera. Abbandonato l'asse Milano-Torino, i rossoneri sono tornati a sondare il mercato brasiliano con i buoni uffici di Leonardo e hanno prelevato il loro bomber dalla provincia del calcio italiano ma nonostante gli impatti più che incoraggianti di Paquetà e Piatek il Milan è ripiombato in una sorta di Aurea Mediocritas. Servirebbe proprio un'impresa per ripartire e al contempo sfatare una maledizione ormai pluriennale.