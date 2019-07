Milan-Monaco, accordo per Andrè Silva: il portoghese ha già lasciato il ritiro

Movimento importante in uscita per il mercato del Milan: Andrè Silva sarà un nuovo giocatore del Monaco. L'attaccante portoghese, classe 1995, sarà presto un nuovo giocatore del Monaco: i due club hanno trovato sulla base di 30 milioni di euro inclusi i bonus mentre l'ex Porto firmerà un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro netti a stagione. Un'operazione facilitata dal trasferimento di Radamel Falcao in Turchia al Galatasaray.

Andrè Silva ha già lasciato il ritiro del Milan a Boston, negli Stati Uniti, ha salutato i compagni ed è volato in Europa per mettersi a disposizione del suo nuovo club. L'operazione, ovviamente fatta con la regia del potente agente Jorge Mendes, faciliterà il possibile arrivo al Milan di Angel Correa dall'Atletico Madrid, anche se per chiudere la trattativa relativa all'argentina servirà un'altra cessione, o Cutrone, che piace al Wolverhampton, o Suso, sul quale la Roma non sembra però decisa a svenarsi.