Milan-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Caldara, Biglia, Bonaventura, Reina, Zapata

Squalificati:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Indisponibili: Allan, Chiriches

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 15 sfide contro il Napoli in Serie A (5N, 9P), 2-0 casalingo nel dicembre 2014.

Il Napoli ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque trasferte contro il Milan in Serie A (1N, 1P), mentre nelle 19 precedenti gare esterne contro i rossoneri non aveva mai vinto (9N, 10P).

Il Napoli è uscito sconfitto nell’ultima trasferta contro l’Inter in Serie A: i partenopei non perdono entrambe le sfide esterne contro le due formazioni milanesi in un singolo campionato dal 2010/11.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro degli ultimi sei incontri di Serie A, tanti quanti clean sheets nei precedenti 26 nella competizione.

Sfida tra le due squadre che hanno tentato più conclusioni da fuori area in questo campionato (172 sia Milan che Napoli).

Il Milan è la squadra che ha segnato meno gol su palla inattiva nei top-5 campionati europei 2018/19 (solo due reti finora).

Da quando Gattuso allena il Milan (inizio dicembre 2017) solo due squadre hanno ottenuto in media più punti dei rossoneri (1.77) in Serie A: Juventus (2.7) e Napoli (2.3).

In totale, tra campionato e coppe, Carlo Ancelotti ha collezionato 420 partite sulla panchina del Milan (238 successi), vincendo otto titoli.

Da inizio dicembre ad oggi solo due portieri hanno totalizzato quattro clean sheets in Serie A: Donnarumma e Handanovic, ma l'estremo difensore rossonero ha effettuato ben quattro parate in più di quello nerazzurro (25 a 21).

Il Milan è la vittima preferita di Lorenzo Insigne in Serie A (sei gol) – tra le squadre affrontate almeno 12 volte nel torneo i rossoneri sono una delle tre contro cui il fantasista italiano non ha mai perso (come Genoa e Torino).