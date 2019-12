Milan, pace fatta tra Elliott e Boban: proprietà e dirigenza unite per il mercato

Allarme rientrato. Le dichiarazioni di Zvonimir Boban dopo il tracollo contro l'Atalanta avevano scosso l'ambiente rossonero, provocando apparentemente una spaccatura tra la dirigenza (il croato, Maldini e Massara) e i vertici di Elliott, il fondo americano proprietario del Milan.

" Non pensiamo che in un anno o sei mesi si possa rifare il Milan di Berlusconi, ma i miglioramenti ci devono essere. Mercato? Cercheremo di fare del nostro meglio rispetto a quello che ci permetteranno di fare. "

Un messaggio frainteso, come riporta l'odierna edizione della Gazzetta dello Sport. La chiave di lettura delle dichiarazioni del Chief Football Officer rossonero era un'altra. Quel "ci permetteranno di fare" era riferito alle condizioni in cui la società si trova costretta ad agire, ovvero all'interno dei vincoli imposti dal Fair Play finanziario dell'Uefa e in un mercato, quello invernale, contraddistinto da club che non vogliono privarsi degli elementi migliori a stagione in corso. L'ex centrocampista ha contatti frequenti con Gordon Singer (figlio di Paul, numero uno di Elliott) e nega ci siano state incomprensioni. Anzi le alte sfere del Diavolo hanno apprezzato il senso di responsabilità di Boban, l'unico che, dopo il 5-0 di Bergamo, si è presentato davanti alle telecamere, a parte Pioli. Gli altri, Maldini in primis, hanno preferito trincerarsi nel silenzio. Differenti atteggiamenti, ma, almeno da quanto riferiscono fonti all'interno del club, fronte comune per i due nomi per il 2020: Ibrahimovic e Todibo.