Brutte notizie per il Milan in vista della Juventus e del finale di stagione. Nei primi 45 minuti della partita con l'Udinese, infatti, Gattuso è stato costretto al doppio cambio per gli infortuni di Donnarumma e Paquetà. Entrambi sono a rischio per l’anticipo allo Stadium contro la Juventus, in programma sabato 6 aprile alle 18:00

Problema muscolare per Donnarumma

Il portiere rossonero, dopo la delusione di Genova per il gol ‘regalato’ a Defrel, è stato sostituito dopo 12 minuti di gioco durante il match contro l’Udinese. Il classe ’99 ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, nel tentativo di anticipare Lasagna con un intervento in uscita dall’area di rigore. Il giocatore sarà valutato nella mattinata di mercoledì attraverso i classici esami strumentali, ma sarà molto difficile ritrovarlo in campo contro la Juventus.

Donnarumma, Romagnoli - Milan-Udinese - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Distorsione alla caviglia per Paquetà

Anche Paquetà è uscito per ko durante il match contro l’Udinese. Brutte notizie, considerando che il brasiliano rimaneva di gran lunga il giocatore più in forma in casa Milan. Il talento ex Flamengo ha riportato una distorsione tibio tarsica alla caviglia destra dopo un colpo subito da Behrami a fine primo tempo. Anche per lui sono attesi gli esami per capire l’entità del recupero, ma sarà improbabile vederlo in campo allo Stadium.

L'uscita di Paquetà dallo stadio...