Milan: per l'attacco spunta il nome di Rafael Leao. Ecco chi è "Le Nouveau Mbappé"

Mentre dall'Inghilterra rimbalza la voce dell'interessamento concreto del Wolverhampton per Patrick Cutrone e mentre André Silva si allena a Milanello in attesa di trovare un'altra sistemazione dopo la fumata nera con il Monaco, il Milan si muove con decisione sul mercato alla ricerca di un attaccante. Secondo quanto riportato dalla giornalista portoghese Claudia Garcia, il club rossonero sarebbe molto vicino a Rafael Leao, centravanti portoghese di 20 anni che la scorsa stagione si è messo in luce con la maglia del Lille in Ligue 1 segnando 8 gol e firmando 2 assist. Il suo cartellino viene valutato 20 milioni di euro, su di lui ha messo gli occhi anche l'Inter ma il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale in considerazione del fatto che anche il Lille ha legami con il fondo Elliott. Per conoscere in maniera più approfondita le caratteristiche tecniche di Rafael Leao abbiamo chiesto un parere ai nostri colleghi di Eurosport Francia.

L'opinione di Vincent Bregevin (Eurosport Francia)

Che tipo di giocatore è Rafael Leao?

Leao è un centravanti, un giocatore che ha l'istinto del gol, il senso della posizione e una grande reattività. Ha il gol nel sangue. Abbastanza alto (un metro e 88) è bravo anche di testa ma deve migliorare da questo punto di vista. Quello che gli manca è la costanza di rendimento, la regolarità, un po' di concentrazione e la capacità di aiutare la squadra in fase difensiva. Ma è normale, ha solo 20 anni. José Fonte, suo compagno di squadra al Lille, disse così al suo arrivo: "È un giovane interessante e ha le qualità per diventare un grandissimo giocatore. Ha tecnica e velocità ed è forte fisicamente, ma per diventare un top player servono altre cose.

In che ruolo giocava nel Lille?

Con il Lille ha giocato soprattutto da centravanti nel 4-2-3-1. Quello è il suo ruolo ideale. Può anche giocare da esterno, ma ritengo che in quella posizione non riesca a esprimere al meglio le sue qualità. Ha bisogno di giocare nel cuore dell'area di rigore.

Che differenza c'è tra lui e Pépé?

Pépé è un giocatore diverso: è un esterno, spacca le difese con le sue accelerazioni. Leao è più forte in area, è un finalizzatore. I due non hanno le stesse caratteristiche. Al suo arrivo in Francia Leao era stato paragonato a Mbappé, anche se non è esattamente lo stesso tipo di giocatore. E Mbappé è ancora di un altro livello.