Milan gelato in difesa: dopo il no di Kabak sfuma anche Andersen, diretto al Lione

Niente Milan per il centrale difensivo danese Joachim Andersen, Secondo Sportmediaset, infatti, la Sampdoria sarebbe intenzionata a cederlo al Lione, che ha avanzato un'offerta da 25 milioni più altri 5 di bonus. Che costituirebbero un tesoretto buono, in casa blucerchiata, a sbloccare alcuni importanti affari. Primo fra tutti, quello legato alla giovane punta di talento Juan Carlos Hurtado, venezuelano classe 2000 in forza agli argentini del Gimnasia La Plata. L'offerta pari a 7 milioni, ha messo la Sampdoria in una situazione di vantaggio rispetto al concorrente Boca Juniors.

Il saluto di Zapata e il rifiuto di Kabak: in difesa resta il buco

Tornando in casa rossonera, resta quindi il "buco" al centro della difesa e bisognerà quindi studiare nuove strategie. Anche perché quello di Andersen non è stato l'unico battuta a vuoto nel reparto arretrato: la promessa turca dello Stoccarda Ozan Kabak, infatti, ha preso la via di Gelsenkirchen accettando ufficialmente la corte dello Schalke 04, mentre il Colombiano Cristian Zapata, dopo lo svincolo, si è appena accordato col Genoa.

Nonostante Theo Hernandez, la corsia mancina resta una priorità: piace Dijks

Intanto, la notizia arriva dalla testata olandese De Telegraaf, dopo l'arrivo di Theo Hernandez, Il Milan vorrebbe invece continuare a rinforzare la corsia sinistra e avrebbe offerto al Bologna la cifra di 20 milioni per assicurarsi Mitchell Dijks. La sensazione è che si è ancora distanti dal completamento dei quadri della rosa di mister Marco Giampaolo...

Bologna-Chievo, Serie A 2018-2019: l'esultanza di Mitchell Dijks, al suo primo gol in Serie A, dopo la realizzazione del 3-0 (LaPresse)LaPresse