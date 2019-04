Milan, ritorno alla tradizione: la nuova maglia 2019/20 ha le strisce più sottili

Se la Juve elimina le strisce, il Milan fa il contrario. Sempre più strisce. Sempre più strette. La divisa della prossima stagione, che sta puntualmente comparendo sugli account del settore su Twitter e Instagram, ci dicono come quella dei rossoneri per l’annata 2019/20 sarà una maglia dal gusto retrò, con le strisce più strette. Un ritorno alle origini del club con il bordo del colletto di colore nero a girocollo. I pantaloncini sono bianchi con bordi rossi e neri.

Le foto non sono ancora quelle ufficiali ma sono attendibili, con account twitter che si occupano di queste questioni che di fatto interagiscono direttamente con le case di produzione.

In quella del Milan occhio a quello che potrebbe essere anche un’indicazione di mercato: oltre a Romagnoli, Paqueta e Suso, compare anche Bakayoko, che il Milan deve però ancora riscattare dal Chelsea. Un colpo che non sembrava sicuro ma che questo piccolo dettaglio potrebbe confermare il francese in rossonero anche per il prossimo anno.

La divisa comunque potrebbe ancora subire piccoli ritocchi prima del debutto, atteso il 19 maggio in occasione di Milan-Frosinone.