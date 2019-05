Sono giorni caldissimi in casa Milan, non solo per la rivoluzione a livello tecnico-societario con gli addii di Leonardo, Gattuso e probabilmente anche di Maldini, ma anche dal punto di vista extra-campo visto che il club rossonero attende a breve la sentenza della Uefa in merito alla violazione del Fair Play finanziario sui bilanci relativi al triennio 2015-2018.

Rinuncia all'Europa League per un Settlement Agreement

Dato che la situazione non è migliorata, il Milan ha ricevuto un nuovo deferimento e potrebbe essere addirittura escluso dalla prossima Europa League, torneo conquistato sul campo della squadra di Rino Gattuso. Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri potrebbero anche non opporsi e accetterebbero un anno di assenza dalle coppe a patto che si trovi un accordo con la Uefa per un Settlement Agreement dato che sul verdetto del triennio 2015-18 andrà infatti ad accumularsi quello 2014-17.

Entro i primi giorni di giugno arriverà la sentenza della Camera giudicante sulla seconda violazione del dicembre 2018 relativa al triennio 2014-17: la posizione del Milan potrebbe essere meno "battagliera" che in passato proprio perchè non è arrivata la qualificazione alla Champions League ma "solo" quella alla Europa League. Inoltre l'ad Ivan Gazidis cercherà di muoversi su binari poco "aspri" garantendo di nuovo la solidità patrimoniale di Elliott e del progetto a medio-lungo termine per non irrigidire la Uefa, comunque non disponibile a scendere a patti visti gli altri casi aperti, in primis quello riguardante il Manchester City.