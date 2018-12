Milan-SPAL in Diretta tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

Milan-SPAL in tv e live streaming: la partita sarà trasmessa solo su Dazn

Milan-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand.

Pronostico: chi vincerà tra Milan e SPAL? Rossoneri favoriti

Secondo i bookmaker, non ci sarà partita: Milan nettamente favorito nella sfida contro i blucerchiati di Giampaolo

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA MILAN 1.48 - PAREGGIO 4,33 - VITTORIA SPAL 7.00

Milan-SPAL - Informazioni

Data, orario e luogo: sabato 29 dicembre 2018 alle ore 20.30, Stadio San Siro