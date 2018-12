Milan-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Caldara, Bertolacci, Strinic, Suso

Squalificati: –

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Thiam, Djourou, Lazzari

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Milan non perde contro la SPAL in Serie A dal giugno 1957 (unica sconfitta contro gli estensi in 34 confronti): da allora 15 successi rossoneri e sette pari.

Il Milan ha perso solo il 3% delle sfide contro la SPAL nel massimo campionato: record per i rossoneri contro una singola avversaria in Serie A, tra quelle affrontate più di 12 volte.

Il Milan non trova il gol da quattro partite di campionato: solo nel 1930 i rossoneri hanno aspettato la rete per più gare consecutive di Serie A (sei).

Il Milan ha vinto solo una delle ultime quattro partite casalinghe in campionato, rimanendo a secco di gol in tre di queste (1N, 2P) - aveva ottenuto sei successi nelle precedenti sette (1N).

La SPAL non trova il successo in Serie A da nove giornate (5N, 4P): l’ultima volta che ha fatto peggio risale a maggio 1964.

La SPAL ha ottenuto solo un successo nelle ultime otto trasferte di campionato (1N, 6P), non riuscendo a segnare nella metà di queste.

Suso del Milan è il giocatore cha ha servito più assist in questa Serie A (otto) - segue a quota cinque Manuel Lazzari della SPAL.

La SPAL è la squadra che ha incassato più gol da calcio d’angolo in questo campionato (sei) - dall’altra parte il Milan è l’unica formazione a non aver ancora trovato la rete sugli sviluppi di corner.

La punta del Milan Patrick Cutrone ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A contro la SPAL, nel suo unico incrocio con la squadra ferrarese nella competizione, lo scorso febbraio.

L’attaccante della SPAL Alberto Paloschi ha giocato le sue prime sette partite e realizzato i suoi primi due gol in Serie A proprio con la maglia del Milan - quella rossonera è l’unica squadra affrontata più di 10 volte contro cui non ha mai segnato.