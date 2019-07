Milan tra Perin, Lovren, Dani Olmo e l'utopia Modric: cosa bolle nella pentola rossonera

I grandi affari bollono in pentola al Milan. Secondo Sportmediaset, infatti Matia Perin sarebbe stato proposto ai rossoneri dall'agente del giocatore Alessandro Lucci, dopo che la Roma ha gentilmente declinato l'offerta viste le condizioni fisiche non ottimali dell'estremo difensore ex Genoa. Col beneplacito della Juventus (ma non dovrebbero esserci grossi problemi in tal senso) si tratterebbe quindi per il prestito con diritto di riscatto. Sarà quindi il portiere pontino a prendere il posto del partente Gianluigi Donnarumma, sempre più destinato al Paris Saint-Germain?

Da Perin a Lovren. Passando per Modric?

Intanto a Casa Milan ha fatto visita l'ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina Predrag Mijatovic, che ha una forte influenza dalle parti della Casa Blanca e, in generale, sui calciatori croati. L'ex centravanti starebbe aprendo la via rossonera che porta a Luka Modric. Certamente lo sta facendo per Dejan Lovren - insieme al procuratore Vlado Lemic -, difensore classe 1989 del Liverpool che si vorrebbe affiancare a capitan Romagnoli.

Interesse per il versatile attaccante Dani Olmo

Insieme a Mijatovic e , infine, si sarebbe intavolata una riflessione per il versatile attaccante catalano della nazionale spagnola Under 21 Dani Olmo, classe 1998 e sbocciato nella Dinamo Zagabria dopo essersi trasferito nel 2014 - a sorpresa - dalla Masia del Barcellona.