Milan, patto Gattuso-Leonardo e cambio modulo per regolare l'Udinese

Non vuole sentir parlare di futuro Gennaro Gattuso, conta solo il presente e il presente è fatto di 9 finali in campionato nel sempre più aggrovigliato quadro della lotta per i piazzamenti in Champions League. Martedì sera i rossoneri saranno obbligati a incamerare bottino pieno contro un’Udinese reduce dalla brillante vittoria contro il Genoa di Prandelli, poi c’è la trasferta all’Allianz Stadium dove quest’anno solo il Manchester United è riuscito a banchettare. L’imperativo categorico è quello di ripartire dopo i due schiaffoni incassati da Inter e Sampdoria e ritrovare lo smalto perduto; poi ci sarà tempo di intavolare discorsi sul futuro.

Calendario Milan (in maiuscolo le trasferte)

Udinese

JUVENTUS

Lazio

PARMA

TORINO

Bologna

FIORENTINA

Frosinone

SPAL

Tregua con Leonardo

" Fino a due settimane fa mi dicevate che era stanco (Paquetà, ndr), oggi è uscito che ho litigato con Leo perché non l'ho fatto giocare a Genova. Ma secondo voi, il livello dei nostri dirigenti è così basso? "

Così il tecnico del Milan archivia la questione del presunto litigio con Leonardo in merito al mancato impiego dal primo minuto di Paquetà contro la Sampdoria. Che tra i due non ci sia sempre stata unità d’intenti è risaputo, ma è altrettanto chiara la volontà di remare dalla stessa parte fino alla conclusione del campionato, con quarto posto da centrare a ogni costo e finale di Coppa Italia da conquistare a spese della Lazio. Il calendario è amico di Gattuso, perché ributtarsi subito nel campionato dopo il tonfo di Genova non può che essere un assist per i rossoneri feriti nell'orgoglio.

Cambiare per ritrovare lo smalto

" Cambio modulo? Per ora lo avete visto a partite in corso, vedremo nelle prossime partite. Abbiamo i giocatori per giocare con la difesa a tre e il trequartista "

Passaggio al 3-4-1-2 in vista dunque? Di certo Gattuso deve apportare qualche correttivo per sbloccare l’asfittico Milan dell’ultimo mese abbondante, in caso contrario anche l’Udinese potrebbe tramutarsi in un muro invalicabile. Gli ultimi venti minuti con Paquetà a supporto di Cutrone e Piatek hanno fornito segnali incoraggianti e propedeutici a un cambio modulo; dopotutto serve un pizzico di coraggio per uscire dalle sabbie mobili e la sfida interna con l'Udinese potrebbe offrire l'occasione giusta per effettuare questo esperimento.