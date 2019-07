Milan, tutto fatto per l'attaccante Rafael Leao: 30 milioni al Lille per il nuovo partner di Piatek

Tutto fatto per il trasferimento dal Lille al Milan di Rafael Leão, la seconda punta portoghese classe 1999 che affiancherà Krzysztof Piatek (in attesa di capire come finirà l'affare legato ad Angel Correa con l'Atletico Madrid. Per il giocatore (atteso a domani - martedì 30 luglio - per le visite mediche), il club rossonero verserà 30 milioni nelle casse del club transalpino. Il portoghese, di fatto, prenderà il posto di Patrick Cutrone, destinato al Wolverhampton.

La nostra opinione: il rinovamento coinvolge tutti i settori del campo. Dal difensore brasiliano classe 1996 Leo Duarte, proveniente dal Flamengo, all'attaccante in questione, Rafael Leão. E' certamente un potenziale crack per la nostra Serie A essendo uno dei tre giocatori nati dopo il 1° gennaio 2019 ad aver realizzato almeno 8 reti nei principali cinque campionati europei insieme a Jadon Sancho del Borussia Dortmund e Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Allo stesso modo, un cuore rossonero e grande realizzatore come Cutrone (solamente di un anno più vecchio rispetto al lusitano) avrebbe meritato un miglior trattamento.