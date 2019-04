Milan-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Bonaventura (stagione finita), Conti (15 giorni)

Squalificati: –

Udinese (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; De Paul, Lasagna, Pussetto. Allenatore: Tudor

Indisponibili: Barak (stagione finita), D’Alessandro (5 giorni), Nuytinck (10 giorni)

Squalificati: Larsen (1), Sandro (1)

Statistiche Opta

È dal 2007/08 che il Milan non vince sia il match d’andata che di ritorno di uno stesso campionato di Serie A contro l’Udinese.

Il Milan ha trovato la via del gol in 19 delle ultime 20 partite casalinghe di Serie A contro l’Udinese (solo nel settembre 2016, 0-1, i rossoneri non hanno segnato).

Il Milan ha perso le ultime due partite di campionato, non arriva a tre sconfitte consecutive in Serie A da ottobre 2017.

Il Milan ha subito tre gol nel derby interno contro l’Inter, tante reti quante quelle incassate nelle precedenti otto gare casalinghe di campionato.

L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque gare di campionato (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 21 partite di Serie A (6N, 12P).

L’Udinese arriva da quattro sconfitte esterne consecutive in campionato e in tre di queste ha subito esattamente quattro gol.

L’Udinese è la squadra che ha realizzato meno gol da calcio piazzato (cinque) nella Serie A in corso, il Milan è invece la formazione che in percentuale ha segnato meno su calcio da fermo (16%).

Solo l’Empoli (due) ha segnato meno reti di testa di Milan e Udinese in questo campionato (entrambe a quota tre).

Krzysztof Piatek non ha segnato nelle ultime due partite di campionato al Meazza, l’attaccante de Milan non è mai rimasto a secco in tre partite casalinghe di fila in Serie A.

Kevin Lasagna ha realizzato tre gol in quattro partite di Serie A disputate a San Siro, di cui uno contro il Milan; al Meazza, inoltre, l’attaccante dell’Udinese ha trovato la sua prima rete in Serie A (Inter-Carpi 1-1, gennaio 2016).