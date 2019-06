Milan vicino all'esclusione dalla prossima Europa League: Torino verso il ripescaggio

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla testata "Football Italia", Milan verso l'esclusione dalle competizioni europee nella stagione 2019-2020. Il club rossonero, che aveva vinto una prima causa legale in merito alle presunte violazioni delle regole del financial fair play, starebbe per accettare il verdetto dell'Uefa per due ragioni: l'irrigidimento dei parametri imposto proprio dall'organo che regola il calcio nel Vecchio continente e un interesse relativo del club rossonero verso l'Europa League. Diversa sarebbe stata la battaglia legale in caso di qualificazione in Champions.

La decisione di Ivan Gazidis consentirebbe, in buona sostanza, di attuare una ricostruzione tranquilla e oculata, senza i ritmi imposti dalla seconda competizione continentale e non cadere, anche involontariamente, in proclami sciagurati come nella (breve) era Yonghong Li. Di uno scenario del genere beneficerebbero due squadre di Serie A: anzitutto il Torino settimo classificato che - come avvenne nel 2014 nell'ambito del caso Parma - verrebbe ripescato e partirebbe dal terzo turno preliminari. E la Roma che, da sesta in classifica, godrebbe dei vantaggi della quinta entrando di diritto alla fase a gironi.