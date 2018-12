Milinkovic risponde a Belotti: all'Olimpico è 1-1 tra Lazio e Torino

Gol, rigori, rossi e spettacolo. Succede un po' di tutto all'Olimpico tra Lazio e Torino, in un match godibile e combattuto senza esclusione di colpi fino al 90esimo. Ne esce un 1-1 probabilmente giusto e che non intacca le ambizioni europee di entrambe le squadre. Belotti porta avanti i suoi con un rigore nel recupero del primo tempo, Milinkovic-Savic risponde con una sassata che sigilla il pari definitivo. Finale acceso, con entrambe le squadre alla ricerca dei tre punti e qualche scintilla di troppo che porta alle espulsioni di Marusic e Meitè. Lazio sempre quarta, il Torino viene superato dall'Atalanta ma rimane in piena corsa Europa League.

La cronaca del match

L'inizio del match dell'Olimpico è ben diverso dal suo sviluppo. Squadre bloccate, poche idee in fase offensiva e spettacolo che latita. La Lazio comincia a prendere il comando delle operazioni col possesso palla, ma la prima grande occasione è per il Toro: cross di Ansaldi e colpo di testa di De Silvestri che si stampa sul palo. La risposta della Lazio è nella doppia opportunità per Immobile, che prima calcia di poco a lato e poi si fa stoppare il tiro dall'attento Sirigu. I padroni di casa spingono e il numero 17 va ancora vicino al vantaggio con un pallonetto poco preciso. Sembra fatta per lo 0-0 all'intervallo, ma Marusic entra in contatto in area con Belotti. Per Irrati è rigore e lo stesso Gallo fa 1-0 nonostante l'intuizione di Strakosha.

La ripresa inizia con il freno a mano tirato e bisogna attendere il quarto d'ora per un'occasione degna di nota. De Silvestri, a conti fatti il più pericoloso dei suoi, calcia alto dopo essersi trovato tutto solo a pochi passi da Strakosha. Gol sbagliato, gol subito. Si va dall'altra parte e Milinkovic-Savic si iscrive al tabellino dei marcatori con una bordata da limite che vale l'1-1. La Lazio ora fa paura e prende d'assedio l'area del Toro. Ancora Milinkovic e Immobile vanno vicino al sorpasso dopo un'azione infinita, ma Djijdji e Sirigu ci mettono una pezza. La Lazio reclama per un contatto tra Meitè e Acerbi, ma l'arbitro fa proseguire. Poi i granata tornano a farsi vedere in avanti. Il protagonista è ancora De Silvestri, che colpisce il secondo palo personale e di squadra con un bel colpo di testa. La partita si incattivisce e prima Marusic e poi Meitè si fanno cacciare da Irrati. L'intensità non cala, ma di occasioni vere non ce ne sono più.

La statistica

0 - Come le sconfitte di trasferta per il Torino al termine del girone d'andata. Per i granata 2 vittorie e 8 pareggi lontano da casa.

Il tabellino

Lazio-Torino 1-1

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (57’ Lucas Leiva); Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa (64’ Wallace), Luis Alberto (85’ Caicedo); Immobile. All. S. Inzaghi

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo (51’ Moretti) (83’ Lyanco), N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli (71’ Lukic), Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Marcatori: 45+2 Belotti (R), 62’ Milinkovic-Savic

Ammoniti: Djidji, Correa, Izzo, Luiz Felipe, Luis Alberto, Leiva

Espulsi: 86' Marusic, 90' Meitè