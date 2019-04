Harakiri della Lazio che all'Olimpico perde 2-1 contro il già retrocesso Chievo, non approfitta del pareggio del Milan a Parma e scivola a -4 dal quarto posto. Primo tempo su ritmi bassi. Ad animarlo ci pensa Milinkovic-Savic che al 34' si fa espellere per un plateale fallo di reazione su Stepinski. A inizio ripresa il Chievo piazza un terribile uno-due tra il 49' e il 51' con Vignato (al primo gol in A) e Hetemaj. Rabbiosa la reazione dei biancocelesti che al 67' accorciano le distanze con Caicedo. Assedio finale, clamoroso palo di Correa al 91' ma il Chievo si difende con i denti e strappa un successo impronosticabile alla vigilia.

La cronaca

Primo tempo giocato sotto ritmo dalla Lazio con il Chievo ben messo in campo che non concede nulla. Caicedo va vicino al gol con un colpo di testa di poco a lato alla mezz'ora, poi dopo 4 minuti ecco la svolta del match. Pressato da Stepinski nella zona centrale del campo, Milinkovic-Savic reagisce rifilando un calcio all'attaccante gialloblù: Chiffi non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso espellendo il centrocampista serbo. Lazio in dieci. Entra Parolo che prima del riposo impegna Semper con un sinistro rasoterra sul primo palo. Si va al riposo sullo 0-0 tra i fischi dell'Olimpico.

A inizio ripresa il Chievo piazza un uno-due che manda al tappeto la Lazio. Al 49', servito da un tacco di Stepinski, Vignato festeggia il suo primo gol in A con un destro dal limite nell'angolino basso. Due minuti dopo Hetemaj, su cross dalla destra di Depaoli bucato da Marusic, raddoppia con un colpo di testa beffardo che inganna Strakosha. La Lazio reagisce. Entra Correa e la musica cambia. Al 67' Caicedo accorcia le distanze con un sinistro nell'angolino basso che Semper riesce solo a toccare. Finale incandescente: Correa ha la palla buona al 91' ma il suo destro si stampa incredibilmente sul palo. Si spengono così le ultime speranze della Lazio di raddrizzare una partita nata male e finita peggio.

La statistica

2 - Le vittorie in campionato del Chievo in questa stagione. Prima dell'impresa dell'Olimpico, la squadra gialloblù aveva conquistato i 3 punti solamente lo scorso 29 dicembre al Bentegodi quando aveva battuto 1-0 il Frosinone. In trasferta in Serie A i clivensi non vincevano dal 13 maggio 2018 (1-2 a Bologna).

Il tabellino

Lazio-Chievo 1-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (38' Parolo), Acerbi, Radu (16' Luiz Felipe); Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj (58' Correa), Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Chievo (4-3-1-2): Semper; De Paoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni (69' Dioussé), Hetemaj; Vignato (77' Kiyine); Meggiorini, Stepinski (83' Pellissier). All.: Di Carlo.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Reti: 49' Vignato (C), 51' Hetemaj (C), 67' Caicedo (L).

Note - Recupero 2'+5'. Ammoniti Depaoli, Rigoni, Hetemaj (C). Espulso Milinkovic-Savic (L) al 34'.