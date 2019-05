Mima l'aereo di Superga: la Juventus identifica il tifoso, verrà bandito dallo Stadium

Con le tragedie non si scherza e per una volta l’Italia segue il modello inglese. Il ‘tifoso’ della Juventus, se così può essere definito, che aveva mimato il gesto dell'aereo durante il derby di venerdì sera per irridere la tragedia di Superga, sarà punito con una punizione esemplare.

Il video è stato, infatti, postato sui social e la Juventus si è subito messa al lavoro per l'identificazione dell'uomo che è stata raggiunta grazie all'aiuto delle telecamere interne e il biglietto passato ai tornelli. Il materiale è stato consegnato alle forze dell'ordine, ma la Juventus non si fermerà qui. L'obiettivo della società è quello di bandire questo soggetto dall'Allianz Stadium, già a partire da lunedì.

Il precedente? I due tifosi del Southampton che presero in giro Emiliano Sala mimando anche loro un aereo durante una partita col Cardiff sono stati arrestati e banditi dallo stadio per tre anni. La giustizia, a volte, fa il suo corso e la tecnologia deve servire anche a questo.