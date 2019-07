Mino Raiola esce allo scoperto: "De Ligt ha un accordo con la Juventus"

Nonostante l'Ajax stia cercando in tutti i modi di fare muro, o comunque di cercare di guadagnare il più possibile dalla cessione di uno dei suoi gioielli più preziosi, il matrimonio tra Matthijs De Ligt e la Juventus dovrebbe ormai essere sempre più vicino. La trattativa tra il club bianconero e il 19enne difensore centrale olandese sembra ormai conclusa e definita sotto tutti gli aspetti e per la chiusura definitiva, le firme e gli annunci ufficiali manca solo l'accordo economico fra i campioni d'Olanda e la Juventus, che ha individuato calciatore classe ’99 il presente e il futuro del proprio reparto difensivo. A confermarlo ci pensa Mino Raiola, procuratore di De Ligt, che si espone in prima persona in un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf:

" De Ligt e la Juventus hanno trovato l'accordo. Ora tocca ai club trovare l’intesa. Il giocatore spera solo che l'Ajax e la Juventus chiudano rapidamente la trattativa. De Ligt sarà regolarmente in ritiro con l'Ajax, non è nel suo stile fingersi malato. Manterremo un approccio professionale e non prendiamo in considerazione di rivolgerci all'arbitrato. C’è un accordo tra Matthijs e l'Ajax e ora spetta a loro rispettarlo "

Quel Gentlemen's Agreement di un anno fa...

Mino Raiola fa riferimento al Gentlemen's Agreement della scorsa stagione, quando i Lancieri chiesero al proprio capitano di restare ad Amsterdam un'altra stagione per poi essere liberato l’estate successiva per la cifra di 50 milioni di euro, ovvero la stessa cifra offerta dalla Juventus e per il momento rifiutata dagli olandesi. Il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars, interpellato in merito alla vicenda dal Telegraaf, non ha voluto commentare