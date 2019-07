Miranda risolve il contratto con l'Inter: il brasiliano passa al Jiangsu Suning

Strano il calcio. Joao Miranda lascia l'Inter proprio quando aveva ritrovato all’ombra della Madonnina Diego Godin, difensore con cui all'Atletico Madrid ha formato una coppia quasi imperforabile. La trattativa con i cugini” cinesi dello Jiangsu Suning era già uscita allo scoperto nelle scorse ore: l’ex capitano della Selecao non rientrava nei piani di Conte che durante la preparazione precampionato ha più volte menzionato - oltre ai titolari Skriniar, Godin e De Vrij - quelle che possono essere considerate le prime alternative ai centrali: D'Ambrosio, Ranocchia e anche Bastoni. Nessuna traccia di Miranda che ha considerato anche l’ipotesi del ritorno in patria. L’ufficialità della risoluzione consensuale e dell'accordo in corso con gli asiatici è arrivata nel pomeriggio direttamente sui canali ufficiali dell’Inter.

" Il club comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Joao Miranda, che si accorderà con lo Jiangsu Suning. Il difensore brasiliano, all'Inter dal 2015, in quattro stagioni con la maglia nerazzurra ha collezionato 121 presenze e un 1 gol "

Per i nerazzurri, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’addio di Joao fa registrare una minusvalenza di 2,9 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore aveva un costo a bilancio di 9,5 milioni di euro annui considerando la quota di ammortamento e lo stipendio lordo, quest’ultimo pari a 6,5 milioni di euro (il contratto era in scadenza il 30 giugno 2020). Per questo motivo, l’operazione genera un impatto positivo sui conti nerazzurri pari a poco più di 6,5 milioni.