Ibra è Ibra, sempre e comunque. Dagli States ecco un video che conferma ancora una volta la grandissima personalità del campione svedese: Zlatan sta per entrare in campo per il suo match con i Los Angeles Galaxy con un ragazzino al suo fianco. Vedendolo teso, Ibra gli chiede se c'è qualcosa che non va.

"Sono nervoso", gli confessa all'orecchio il ragazzo. "Perché? Impossibile, sei con me adesso", risponde Ibra infondendogli una grande dose di fiducia. E poi ancora: "Vuoi tenere il gagliardetto? Lo portiamo insieme". Prima di chiudere: "Pensa solo a goderti il momento".

Il peggio è passato, ora si può entrare in campo: dopotutto con Ibra al proprio fianco, cosa può succedere.