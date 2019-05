Allegri: "Futuro? Non è detto mi fermi un'anno. Lascio una squadra pronta a vincere ancora"

Ci sono tanti occhi lucidi sotto un diluvio incessante in una notte che si porta via un altro pezzo di storia recente della Juventus. Gli occhi sono quelli di Massimiliano Allegri, di Andrea Barzagli (verrà ritirata la maglia), dei tifosi che partecipano a una festa bella e struggente. Ora per entrambi sarà tempo di voltare pagina: Allegri siederà su una nuova panchina, magari già da luglio oppure dopo un anno sabbatico. A questa domanda ancora non sa rispondere ma di sicuro non dimenticherà questi 5 anni magici e ricchi di trofei e trionfi.

Massimiliano Allegri (Allenatore Juventus)

" Chi mi sostituirà? Non lo so, non lo so.... La società farà la scelta migliore per portare avanti una squadra vincente. Siamo giunti al doppio confronto con l'Ajax non in grandi condizioni. Dopo Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato con la doppia trasferta di Bologna e Napoli. Con l'Atletico eravamo battuti sulla carta, li pensavo a sistemare il campionato. Le annate, quando nascono con tali emergenze, devi prevedere cosa può succedere. Dovevamo arrivare al finale con grande vantaggio, distruggere psicologicamente il Napoli. Dopo l'Atletico pensavo al Bologna, siamo stati bravi. Da gennaio rincorrevamo giocatori infortunati e schierato chi non era in buona condizione. Quando alleni una grande rosa devi fare scelte. Hanno giocato tutti, 37 formazioni differenti per gestione e infortuni. Abbiamo fatto durare il campionato 30 gare, tutti dicono che è facile ma non lo è. La squadra lo ha reso facile, dopo 7 anni non era semplice. Lascio un'ottima squadra, pronta a vincere ancora e a fare una grande Champions. E' cresciuta, l'ambiente è cresciuto da quando sono arrivato. La spensieratezza aiuterà per il discorso Champions. Volevo una bella partita per celebrare questo ciclo. Ora non me ne rendo conto, in futuro lo capirò. Il mio futuro? Non è detto che mi fermi un anno, se ci sarà la situazione giusta riprenderò ad allenare perché comunque mi diverto. Se non ci sarà la situazione giusta sto fermo. Vediamo le possibilità, ma faccio valutazioni tecniche sulle squadre e mi viene voglia. Se non sono convinto mi ingegno per divertirmi a farli giocare in modo diverso, spostare i giocatori... Non sono un abitudinario, mi annoio facilmente e voglio divertirmi. E se non mi diverto difficilmente faccio un buon lavoro. L’addio mi è stato comunicato venerdì mattina, quando ci sono queste decisioni non mi sono chiesto il perché. Ma quando sono uscito dalla riunione giovedì sera sapevo che non ero più l'allenatore della Juventus, anche se non me l'avevano detto. Ho parlato con il presidente dopo l'Ajax e c'era l'idea di andare avanti, poi le cose nascono in un modo. Quando ci siamo riuniti tutti insieme non siamo andati a parlare né di contratto né di giocatori. Ho capito che per il bene della Juventus che era giusto finire, la società giustamente ha preso questa decisione sennò magari a ottobre saremmo stati in mezzo a delle problematiche e magari rischiavi di non venirne fuori. "