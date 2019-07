Moise Kean-Juventus: siamo ai saluti! Va all'Everton per 3 milioni a stagione

Cominciano le operazioni di sfoltimento della rosa da parte della Juventus che ha trovato l’accordo per la cessione di Moise Kean all’Everton. Anche il club di Liverpool è riuscito a trovare un accordo con il giocatore che firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni più bonus a stagione.

Il classe 2000, il primo a debuttare e a segnare in Serie A, è atteso per mercoledì 31 agosto a Liverpool per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto. Alla Juventus andranno invece 40 milioni, bonus inclusi.

La Juventus avrà il diritto di recompra?

Resta solo da capire se l’Everton ha accettato anche l’opzione del diritto di recompra chiesto dalla Juventus. I bianconeri infatti volevano avere delle finestre per riprendere il giocatore: finestre fissate per l’estate 2020 e per l’estate 2021.