Un mancino al 37' di Berardi (con deviazione di Pezzella) condanna al Franchi una Fiorentina senz'anima. Il Sassuolo scavalca così, a quota 41, proprio i viola picchettando il decimo posto in classifica. Il match ha contato anche un rigore parato da Consigli a Veretout e una rete annullata a Demiral per offside millimetrico. Montella manca ancora la prima vittoria al suo rientro sulla panchina gigliata.

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2018-2019: Federico Chiesa (Fiorentina, maglia viola) contrastato da Federico Peluso (LaPresse)LaPresse

La cronaca della partita

Tanto Sassuolo nei primi 45'. Al 14' Lafont si avventa male (tuttavia allontanando la minaccia) su un tiro-cross dalla destra di Lirola. Quest'ultimo, al 28', sempre dalla destra, mette in area piccola un pallone che Rogério - colpendo col tacco - calcia incredibilmente a lato. Al 35', su spizzata di Babacar, Laurini fa scudo a porta sguarnita sul tentativo di tap in di Bourabia. Due minuti più tardi, il vantaggio neroverde: Sensi chiama il triangolo con Babacar, cede palla a Berardi che con un sinistro dal limite deviato da Pezzella, insacca nell'angolino più lontano.

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2018-2019: l'esultanza del Sassuolo dopo lo 0-1 firmato Domenico Berardi (LaPresse)LaPresse

Palla al centro e, già al 39', la Fiorentina reagisce: Peluso trattiene in area Chiesa (che a sua volta strattona il difensore sassolese) ed è calcio di rigore. Dal dischetto va Veretout ma lo specialista Consigli respinge la conclusione del francese così come aveva già fatto al cospetto di Giaccherini e Ceravolo. Nel finale di frazione, potente sinistro rasoterra respinto da Lafont sull'ennesima palla persa dalla formazione viola. Nella ripresa, nonostante gli ingressi in campo di Gerson e del giovanissimo Beloko, la Fiorentina resta dormiente. E il Sassuolo ne approfitta: al 64' arriva anche il gol del raddoppio, su spaccata di Demiral dopo l'ennesimo suggerimento dalla destra di Demiral. Dopo ben 5 minuti di consultazioni con la VAR, però, la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico del difensore turco. I neroverdi continuano a proporre bel calcio e sfiorano nel finale il raddoppio con una rasoiata mancina di Rogério respinta da Lafont; la Fiorentina, invece, fa la bella addormentata anche dopo l'ingresso del Cholito Simeone: finisce 0-1.

La statistica chiave

Terzo rigore parato nel mese di aprile da Andrea Consigli. Era già successo al cospetto di Giaccherini (Chievo) e Ceravolo (Parma). Quello a Veretout è il 18° sventato in carriera in Serie A. Solo Samir Handanovic, a quota 21, ha fatto meglio.

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2018-2019: il portiere del Sassuolo Andrea Consigli festeggiato dai propri compagni dopo aver parato il calcio di rigore a Jordan Veretout (LaPresse)LaPresse

Il tweet

Il migliore

Stefano SENSI (Sassuolo): accarezza il pallone e detta i tempi della fase offensiva. E' il migliore in campo per distacco con la sua eleganza. Un'ottima notizia anche per il futuro della Nazionale.

Il peggiore

EDIMILSON (Fiorentina): a centrocampo perde un pallone dietro l'altro. Prestazione da dimenticare.

Le pagelle

La dichiarazione

Stefano SENSI (Sassuolo, ai microfoni di SKY Sport): "Siamo tornati la squadra che propone un ottimo calcio, che diverte e porta a casa punti preziosi. Siamo maturati molto".

Il tabellino

FIORENTINA-SASSUOLO 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Dabo (46' Beloko), Veretout, Edimilson; Mirallas (46' Gerson), Muriel, Chiesa. All.: Montella.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Ferrari, Demiral, Peluso; Lirola, Sensi (82' Duncan), Magnanelli, Bourabia, Rogério; Berardi (92' Matri), Babacar (70' Boga). All.: De Zerbi.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

Gol: 37' Berardi (S).

Note - Recupero 0+5. Al 41' Consigli (S) respinge un calcio di rigore a Veretout (F). Ammoniti: Laurini, Pezzella, Peluso, Beloko.