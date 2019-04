Montella arriva a Firenze, comincia il dopo Pioli: "Felice? Sennò non sarei qui"

Sarà Vincenzo Montella a prendere il posto sulla panchina viola di Stefano Pioli, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni. L'annuncio ufficiale sarà dato dopo la firma sul contratto che legherà il tecnico campano alla Fiorentina. L''aeroplanino' è arrivato questa mattina al centro sportivo "Davide Astori" e potrebbe già dirigere il primo allenamento della squadra in vista della partita di campionato contro il Bologna.

Per Montella si tratta di un ritorno in viola, dal momento che ha allenato la Fiorentina dal 2012 al 2015, ottenendo alla guida della squadra gigliata tre quarti posti in campionato e raggiungendo una finale di Coppa Italia e una semifinale di Europa League. L'addio con la società viola fu caratterizzato da polemiche. Questa mattina, appena sceso dal treno alla stazione di Campo di Marte, il tecnico, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse felice di essere tornato a firenze, ha risposto:

" Felice? Sennò non sarei qui. A Firenze sono sempre tornato molto volentieri "